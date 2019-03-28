ALES başvuruları için son saatler!

ÖSYM, ALES başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru işlemlerini bugün başlatmıştı. Adaylar bu akşam 23.59’a kadar ALES başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru adımlarını tamamlayanlar ayrıca sınav ücretini ÖSYM’nin ödeme sayfasından yapabilirler. İşte ALES geç başvuru işlemlerinin detayları…

ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI

ALES GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mart 2019

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Temmuz 2019

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES PUANI NE İŞE YARAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca

Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması

gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.