ALES başvuruları ne zaman? 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri…

ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar sınava az süre kala hız kazandı. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınavı ne zaman?

ALES BAŞVURU TARİHİ VE SINAV TARİHİ

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.