ALES geç başvuru işlemleri ÖSYM’de! ALES sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı ALES için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. ALES geç başvuru ücreti ise 180 lira olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.

İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.