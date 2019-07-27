ALES geç başvuru ne zaman? ALES/2 sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2019 yılı ikinci sınavı Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek. 9 Temmuz 17 Temmuz tarihleri arasında yapılan ALES başvurularının sona ermesinin ardından sınava girmek isteyenler geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
Geç başvuru ücreti ise 180,00 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.