ALES geç başvuru ne zaman? ALES/2 sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES / 2 başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuruları açıklanan tarihlerde yapamayan yüksek lisans ve doktora yapmak isyeten lisans mezunları ALES geç başvuru ne zaman merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?