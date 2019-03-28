ALES geç başvuruları için büyük gün geldi, başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru işlemleri detayları…

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde, geç başvuru tarihi belirlendi. ALES geç başvuru günü geldi, adaylar ALES geç başvurularının nasıl yapılacağını ve detaylarını araştırıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2019 ALES geç başvuru günü 28 Mart 2019 Perşembe olarak belirlendi. Adaylar 28 Mart’ta geç başvuru işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

ALES NE ZAMAN?

ALES/1 SINAV TARİHİ : 05 Mayıs

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL’dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.