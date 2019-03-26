ALES geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi duyurdu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvurular için belirlenen gün bekleniyor. ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ancak ÖSYM başvuruları kaçıran adaylar için yeni bir başvuru imkanı sağladı. ALES geç başvuruları 28 Mart’ta alınacak.

ALES GEÇ BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

ALES başvurusunu yapamayan ve başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bulunan geç başvuru işlemi, 28 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. Geç başvuru yapacak olan adaylar 180,00 TL sınav ücretini de aynı gün içinde yatırmalıdır. Aksi durumda başvurular iptal olacak ve adayların sınava girmesi için sınav giriş belgesi basılmayacak ve adaylar sınava giremeyecektir.

DİKKAT: Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.