ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi…

İyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların girdiği ALES için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. Sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşan ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunan sınav son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyordu. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

GELECEK ALES NE ZAMAN?

2019 ALES/2 başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/2 22 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 8 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.