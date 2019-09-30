ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini açıkladı

İyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların girdiği ALES için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşan ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunan sınav son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyordu. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 17 Ekim tarihinde açıklanacak.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.