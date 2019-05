ALES sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM 2019 ALES sonuç sorgulama ekranı…

Adayların günlerdir merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı. Lisansüstü eğitim için büyük önem taşıyan ALES sonuçlarını sabahın ilk saatlerinden itibaren merakla araştıran akademik kariyer hedefindeki adaylar Google üzerinde aramalara başladı. ALES sınav sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM ALES SONUÇLARI AÇIKLAMASI

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES PUANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.