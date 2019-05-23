ALES sonuçları nasıl sorgulanır? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yılda 3 kez öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara atama için ÖSYM tarafından yapılan ALES, adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan ve Türkçe bir test uygulanmaktadır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilir ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlemektedir. Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50 soru; sözel bölümünde ise 50 soru sorulur. Sınav süresi ise 150 dakikadır. Şimdi, ALES sonuçları nasıl sorgulanır? gelin hep birlikte öğrenelim…

ALES’TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Türkiye'de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler ALES'e girmek zorundadırlar. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir. Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2019 ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx) sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ

7 Eylül 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK),”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.