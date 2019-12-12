ALES sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM ALES sınav sonuçlarını açıkladı mı?

Lisansüstü eğitimini tamamlamak isteyen adayların katıldığı ALES’te sonuçları için beklediği tarih geldi. 81 ilde yapılan ALES sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 12 Aralık tarihinde yani bugün açıklanacak. İşte merak edilen detaylar…

ALES sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak…

ALES SONUÇ SORGULAMA

2019 ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx) sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES'TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Türkiye’de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler ALES’e girmek zorundadırlar. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir. Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.