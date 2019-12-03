ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı

Sınava giren adayların sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten soruları cevapladığı ALES son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.