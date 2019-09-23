ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman açıklar?

ALES sınavının tamamlanmasının ardından adaylar şimdi soru ve cevapları araştırıyor. ALES sınavı 150 dakika sürdü. Sınavın bitişi ile ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusu gündem oldu. ÖSYM ALES sınav sonuçları için tarih verdi…

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmişte gerçekleşen ALES yaşananlar dikkate alınırsa ALES soru ve cevaplarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 17 Ekim 2019’da açıklanacak.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.