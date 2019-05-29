ALES’e nasıl hazırlanılır? ALES sınavında başarı getirecek öneriler…

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak ayrı ayrı hesaplanan ALES sınavı ile adayların mantıksal muhakeme, yorumlama, akıl yürütme, düşünce becerileri ölçülür. Adaylar temel matematikten, sayısal mantığa, sözcük bilgisinden anlatım bozukluklarına kadar 100 soruya sınav anında cevap verir. Peki tüm bu sorularda başarılı olmanın yolu nedir? İşte ALES’e hazırlanırken size yardımcı olack öneriler…

ALES’E NASIL HAZIRLANILIR?

Sizin için sözel mi, sayısal mı yoksa eşit ağırlık mı önemli? Bu sorunun cevabını verdikten sonra türkçe ve matematikte konu dağılımını dikkatle incelemelisiniz.

Hedef belirlemek size sonuç getirir. Bu nedenle türkçe ve matematikten almanız gereken puana göre bir hedef belirleyin

Artık hedefiniz olduğuna göre bir ya da daha fazla soru bankası kitabı temin etmelisiniz. Mümkünse farklı yayınların kitaplarını satın alın. Ve seçtiğiniz kitaplarda soru çözümlerinin anlatımlı olmasına dikkat edin.

ALES hazırlık kitapları size hem türkçe hem de matematikte sınavda karşısınıza çıkabilecek tüm konuları verecek. Her gün en az 20 soru çözerek hangi konuda iyi hangisinde kötü olduğunuzu belirleyebilirsiniz.

Kitapları bitirdikten sonra en az haftada bir deneme sınavı yapmak size eksiklerinizi gösterecektir. Ayrıca zamanı nasıl kullandığınızı da görmüş olursunuz. Burada dikkat etmeniz gereken konu deneme sınavlarını, sınav ortamındaymış gibi yapmak.

Son olarak deneme sınavlarını çıkmış sorulardan çözmek sizi sınava daha iyi hazırlayacaktır. Mutlaka önceki sınavlardaki soruları çözmeye çalışın.