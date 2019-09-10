Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel başvuru şartları!

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel ilanında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel istihdam edilecek. Başvuruların şahsen kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI LİNKİ

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belge.