Antalya’da okullar tatil mi? Öğrencileri ilgilendiren önemli açıklama!

Antalya'nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.Salı günü öğleden sonra bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Peki yarın Antalya'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi. Antalya’nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

İHA