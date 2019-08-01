AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, bu nedenle merakla 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuya ilişkin Açıköğretim Fakültesi’nden açıklama gelmedi. İşte AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında ayrıntılar…

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.

3 DERS SINAV HAKKI NASIL VE KİMLERE VERİLİYOR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.