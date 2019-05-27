AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2018-1019 bahar dönemi sınav soru ve cevapları

2018-2019 AÖF final sınavı 25-26 Mayıs’ta yapıldı. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyordu. AÖF 2018-2019 bahar dönemi final sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte AÖF final sınavı soruları ve cevapları…

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ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Ders notlarını yükseltmek için üç ders sınavına katılacak olan adaylar ise bu sınavların yapılacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgilere göre AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavın ertesine denk gelen 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların bugün erişime açılacağı söylenebilir.

Anadolu Üniversitesi’nde AÖF soruları ve cevapları ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle;

