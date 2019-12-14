AÖF geçme notu kaç? AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖF sınav sonuçları açıklanmadan önce sınav durumlarını tespit etmek isteyen öğrenciler AÖF soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. AÖF öğrencilerinin büyük bir ilgiyle beklediği AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak. AÖF'ün resmi sonuçlarının yayınlanması için belli bir tarih var mı? İşte detaylar…

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti