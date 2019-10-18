AÖF kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı! AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün AÖF bürolarında yoğunluğua neden oldu. Yapılan son açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

SÜRE UZATILDI!

22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılan süreç için ödeme detayları da açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı

Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

İkinci Üniversite Kayıt Süresi Uzatıldı

İkinci Üniversiteye kayıt olma fırsatını kaçırmadınız;

Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için 22 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar vaktiniz var.

Not: 2. Üniversite Başvuruları 17:00 ‘de kapatılacak. Para Ödemesi 17:20 ‘de sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi yapılıyor. Ardından ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapıldıktan sonra AÖF kayıt yenileme tamamlanmış oluyor. Ders kitaplarına eKampüs üzerinden erişim sağlanıyor.