AÖF kayıt yenileme işlemleri için son saatler… AÖF kayıt yenileme 2019 nasıl yapılır?

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. AÖF kayıt yenilemeleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme detayları…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrencilerin öğretim hayatına aktif bir şekilde devam edebilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Önce internetten ders seçiminin yapılması ardından da bankadan ödeme yapılması gerekiyor. Haberimizde yer alan AÖF kayıt yenileme işlemleri butonundan kayıt yenileme işlemlerinizi tamamlayabilir, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

KAYIT YENİLEMELERDE ÖNEMLİ DETAY

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019’da

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.