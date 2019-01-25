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AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? AÖF 2019 kayıt yenilemede bunlara dikkat!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları dün Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme konusu merak edilmeye başlandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenilemede dikkat edilmesi gereken detaylar...

08:28 -
Haberler Eğitim
AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? AÖF 2019 kayıt yenilemede bunlara dikkat!

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme haftası başlıyor ve AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖF kayıt yenilemeleri için verilen tarihler ve tablo şu şekilde…

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KAYIT YENİLEME ADIMLARI

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

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Son güncelleme: android-time 11:04 25.01.2019
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