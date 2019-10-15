AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi’nin akademik takviminde kayıt yenileme işlemleri ile ilgili takvim açıklandı. Öğrenciler kayıt işlemlerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden yapıyor.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “07 Ekim – 18 Ekim 2019” olarak duyuruldu.

Güz dönemi yeni kayıt takvimi:

İkinci üniversite: 02 Eylül – 18 Ekim 2019

ÖSYS yeni kayıt: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

ANADOLUYÖS: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

Ek Yerleştirme: 16 Eylül 2019

Dikey Geçiş: 16 Eylül 2019

Sağlık Lisans Tamamlama: 20 Eylül 2019

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt otomasyonu bağlantısından Kayıt Yenileme linkine girilerek işlem tamamlanabiliyor. Ders seçimi yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.