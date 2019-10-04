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AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti kaç lira?

Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri büyük bir merakla bekleniyor. AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirerek AÖF'te gelecek döneme hazırlanmak istiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvime göre AÖF kayıt yenileme işlemleri için çok kısa süre kaldı. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve kayıt yenileme ücreti ayrıntıları...

13:42 -
Haberler Eğitim
AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti kaç lira?

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Öğrenciler kayıt işlemlerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden yapıyor. AÖF kayıt yenilemelerini yapmak isteyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki AÖF kayıt tarihleri ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar…

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

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AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “07 Ekim – 18 Ekim 2019” olarak duyuruldu.

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