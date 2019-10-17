AÖF kayıt yenileme tarihlerinde sona gelindi! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme haftası başladı ve AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. İşte AÖF kayıt yenilemede dikkat edilmesi gereken detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “07 Ekim – 18 Ekim 2019” olarak duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt otomasyonu bağlantısından Kayıt Yenileme linkine girilerek işlem tamamlanabiliyor.

Ders seçimi yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.