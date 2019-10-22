AÖF kayıt yenilemede bugün son gün! Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri…

Kayıt yenileme işlemleri AÖF bürolarında yoğunluğa sebep olunca işlemlerin süresi de uzatıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 22 Ekim Salı gününe kadar uzatıldı. İşte AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

KAYIT YENİLEMEDE BUGÜN SON GÜN

22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılan süreç için ödeme detayları da açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı

Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

İkinci Üniversite Kayıt Süresi Uzatıldı

İkinci Üniversiteye kayıt olma fırsatını kaçırmadınız;

Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için 22 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar vaktiniz var.

Not: 2. Üniversite Başvuruları 17:00 ‘de kapatılacak. Para Ödemesi 17:20 ‘de sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi yapılıyor. Ardından ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapıldıktan sonra AÖF kayıt yenileme tamamlanmış oluyor. Ders kitaplarına eKampüs üzerinden erişim sağlanıyor.