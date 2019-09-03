AÖF kayıtarı nasıl yapılır? Açık öğretim kayıt ücretleri neler?

AÖF’de beklenen tarih geldi. 2019-2020 eğitim yılı içinde ilk kez AÖF’e kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemlerini 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. AÖF’de kayıt yenileme işlemi yapacak olanlar ise AÖF kayıt yenileme işlemlerini 16 Eylül’de gerçekleştirecek.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.