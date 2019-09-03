AÖF kayıtları başladı! Açık öğretim kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖF kayıtları başladı ve AÖF elektronik kayıt için adaylar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 2019 AÖF kayıtlarını tamamlayacak binlerce öğrenci Güz-Bahar dönemi kayıtlarının detaylarını merak ediyor. İlk kez AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemlerini 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. AÖF'de kayıt yenileme işlemi yapacak olanlar ise AÖF kayıt yenileme işlemlerini 16 Eylül'de gerçekleştirecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “16‒20 Eylül 2019” olarak duyuruldu.

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.