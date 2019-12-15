AÖF saat kaçta bitecek? Açık Öğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

Yüzbinlerce öğrencinin girdiği AÖF ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirmedi.

AÖF SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları hakkında resmi siteden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak geçmiş dönemlerin sonuç açıklanma süreleri göz önüne alındığında 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.