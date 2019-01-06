AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF sınav giriş yerleri sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. AÖF sınav giriş belgesi açıklandı, adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Not: Bağlantı linkine tıkladıktan sonra açılacak olan Anadolu üniversitesi resmi internet sitesinden Öğrenci Girişi sekmesini kullanmanız gerekiyor. Gerekli kişisel bilgileri verdikten sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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