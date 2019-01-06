AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. AÖF giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? Sınav giriş belgesi çıkartılır?

AÖF sınav giriş yerleri sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. AÖF sınav giriş belgesi açıklandı, adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Not: Bağlantı linkine tıkladıktan sonra açılacak olan Anadolu üniversitesi resmi internet sitesinden Öğrenci Girişi sekmesini kullanmanız gerekiyor. Gerekli kişisel bilgileri verdikten sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti