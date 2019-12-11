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AÖF sınav giriş belgesi ve AÖF sınav giriş yerleri… AÖF sınavları ne zaman?

2019 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler Açıköğretim Fakültesi otomasyon sistemine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. AÖF sınav giriş belgesini getirmeyenler sınava alınmıyor. AÖF öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte ya da geçememektedir. İşte sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

07:53 -
Haberler Eğitim
AÖF sınav giriş belgesi ve AÖF sınav giriş yerleri… AÖF sınavları ne zaman?

Heyecanla beklenen AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. Açık Lise öğrencileri sınav giriş belgesini nasıl çıkartacağını merak ediyor. Öğrenciler haberimizde AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranını görüntüleyebilir. AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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