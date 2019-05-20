AÖF sınav giriş yerleri: AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Merakla beklenen AÖF sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Haberimizden AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.