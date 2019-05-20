AÖF sınav giriş yerleri: AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Merakla beklenen AÖF sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Haberimizden AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.
SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.