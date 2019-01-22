AÖF final sınavı sonuçları yarın mı açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için tarih belli mi?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kayıt yenileme dönemi başlayacak. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.



AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Fakat Açık Öğretim Fakültesi sonuçlarının bugün açıklanması beklenmiyor. Anadolu Üniversitesi, vize-final sınav sonuçların açıklanacağı tarihe dair resmi açıklamada bulunmuyor. Bir önceki vize sınavlarına dair sonuçların açıklandığı tarih baz alındığında sonuçlar, sınavdan 10 gün sonra, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü açıklanabilir.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.



AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.