AÖF sonuçları için dikkatler Anadolu Üniversitesi sitesinde… AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim fakültesi üzerinden eğitimine devam edenler merakla AÖF final sonuçlarını bekliyor. AÖF final sonuçları hakkında halen bir resmi açıklama bulunmuyor. AÖF 2019 gün dönemi final sonuçları için geri sayım sürüyor…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşmişti. Sonuçlar genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15-20 gün sonra açıklanıyor. Fakat bir önceki AÖF sınavının sonuçları 10. günde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapılmadı.

AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF ders sisteminde 2 dönem vardır. Birinci dönemde alınmış olan, ancak kalınan dersler bir sonraki senenin birinci döneminde alınabilir. Geçilemeyen ikinci dönem dersi de yine aynı şekilde ikinci dönem alınabilir.

Her dönem 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır, bir eğitim ve öğretim yılında 2 vize sınavına ve 2 final sınavına girilir. Dönem içi vize notunun %30'u ve final notunun da %70'i alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplama işlemleri yapılır. Elde edilen ortalama harf notu olarak sisteme girilir. Öğrenciler aldıkları harf notuna göre o dersten geçip geçmediklerini anlayabilir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.