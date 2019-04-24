AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmuş değil. Fakat daha önce gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklanma sürelerine göre bazı tahminlerde yürütülebiliyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar…
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 24-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF'DE MAZERET SINAVI VAR MI?
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir
AÖF SINAV TARİHLERİ 2019
AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019
2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.