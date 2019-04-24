AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmuş değil. Fakat daha önce gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklanma sürelerine göre bazı tahminlerde yürütülebiliyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 24-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF'DE MAZERET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.