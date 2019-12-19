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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarih verdi mi?

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır heyecan içinde bekliyor. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı cevap anahtarını bekliyorlardı ve sorular yayımlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman?

08:38 -
Haberler Eğitim
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarih verdi mi?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz haftasonu yılın ilk vizelerini tamamladı, AÖF soruları ve cevapları da yayınlandı. Sırada AÖF vize sonuçları var. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)
77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)
71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)
66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)
61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)
56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)
50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)
46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)
40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)
33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)
0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

– FF dersinin olmaması,
– En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,
– Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

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