AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları merakla bekleniyor!

Açıktan üniversite okuyan öğrenciler AÖF final sınav sonuçlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirmedi. AÖF'te 3 ders sınav tarihlerine dair açıklamalar da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavdan sonra 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların kısa süre içinde erişime açılacağı söylenebilir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.