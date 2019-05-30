AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi’nde…

AÖF final sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Öğrenim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam eden öğrencileri AÖF sınav sonuçları bekleyişi sürüyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonrası ise merak edilen tek şey AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavın ertesine denk gelen 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların bugün erişime açılacağı söylenebilir.

ARA SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu öğrenci dersten geçiyor.