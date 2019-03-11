AÖF sınav takvimi yayınlandı! AÖF vize sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. Nisan ayı içerisinde yapılacak AÖF ara sınavlarının sınav giriş yerleri ise henüz belirlenmedi. Haberimizin devamında AÖF vize ve final tarihlerini bulabilirsiniz…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10