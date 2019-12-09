AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınav yerleri açıklandı!

AÖF sınav giriş yerleri merakla bekleniyordu ve vize giriş yerleri bekleyişi sona erdi. Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. Haberimizden AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacak.