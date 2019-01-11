AÖF sınav giriş belgesi: AÖF sınavları saat kaçta? İşte AÖF sınav yerleri ve ayrıntılar!

AÖF sınav giriş yerlerinin de yer aldığı AÖF sınav giriş belgeleri yarınki açık öğretim sınavları öncesinde büyük önem taşıyor. AÖF sınav giriş yerlerine nasıl erişim sağlayabileceğiniz haberimizde yer alıyor. Sınava girecek öğrencilerin sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor. İşte detaylar...

AÖF giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?AÖF giriş yeri sorgulama sayfası ve sınav geçme notlarına kadar AÖF hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt aradık. AÖF final sınavlarına çok kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AÖF final sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyorlar. AÖF final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Aşağıdaki linkten sisteme giriş yaparak AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30'da, öğleden sonra saat 14:00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30’da, öğlenden sonra ise saat 13:00’da yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle; Sabah oturumu: 09:30 – 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.