AÖF sınav yerleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri belli oldu. Güz dönemi sınav tarihlerinin belli olması ardından merakla beklenen AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte AÖF sınav giriş yerleri ve tüm detaylar….

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

