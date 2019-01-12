AÖF sınavları saat kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖF sınavlarına girecek öğrenciler için sınav günü geldi. Sınava giren öğrenciler ve onları sınav çıkışı alacak veliler sınavların saat kaçta biteceğini merak ediyor. AÖF sınavları için aynı zamanda sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak konusu. İşte AÖF sınav saatleri ve soruları detayları...

AÖF final sınavları bugün ve yarın yani 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınavları saat kaçta bitecek ve soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak konusu da merak ediliyor.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30’da, öğleden sonra saat 14:00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08:30'da, öğlenden sonra ise saat 13:00'da yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle; Sabah oturumu: 09:30 – 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavlarının hemen ardından gündem olan soru ve cevaplar genellikle sınavın bitişinin ardından 3-4 gün sonra adayların erişimine açılıyor. AÖF sonuçları ise sınavdan en geç 20 gün sonra açıklanıyor.

AÖF GELECEK SINAV TARİHLERİ…

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİNE DİKKAT!

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.