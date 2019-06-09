AÖF sonuçları 2019: AÖF sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yanıtı öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirmedi. AÖF’te 3 ders sınav tarihlerine dair açıklamalar da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar…

AÖF 3 DERS SINAVI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Açıköğretim Fakültesinden 3 ders sınavı ile ilgili açıklama geldi: “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.”

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavdan sonra 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların kısa süre içinde erişime açılacağı söylenebilir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.