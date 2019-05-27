AÖF soru ve cevapları bekleyişi! 2019 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi final sınavları yapıldı. Katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır heyecan içinde bekliyor. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı cevap anahtarını bekliyorlar. İşte 2019 AÖF soruları, cevapları ve sonuçlarına dair detaylar…

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.