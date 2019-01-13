AÖF soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav sonuç tarihi belli mi?

AÖF öğrencilerinin heyecanla beklediği sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmiş değil. AÖF sınav sonuçları açıklanmadan önce puanını hesaplamak isteyenlerin gözü kulağı ise Açıköğretim Fakültesi sınav soruları ve cevaplarında. Peki AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları tamamlandı herkesin gözü sonuçlarda. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu henüz cevaplanmadı. Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) sınavına giren öğrenciler aynı zamanda AÖF soru ve cevaplarını bekliyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SORU VE CEVAPLAR

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.