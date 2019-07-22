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AÖF üç ders sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 3 ders sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. Konuyla ilgili "Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir." açıklaması yapılmıştı. AÖF 3 ders sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı haberimizde yer alıyor.

17:54 -
Haberler Eğitim
AÖF üç ders sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 27 Temmuz Cumartesi günü 3 ders sınavına girecek. Fakültenin sınav giriş yerlerini her an açıklaması bekleniyor. AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ise Anadolu Üniversitesinin otomasyon sisteminde görüntülenebilecek. Açıklama gelir gelmez aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.

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