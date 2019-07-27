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AÖF üç ders sınav giriş belgesi: AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖF bahar dönemi final oturumlarında başarılı not elde edemeyen öğrenciler, 27 Temmuz cumartesi günü üç ders sınavına girecek. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yapılacak AÖF üç ders sınavı yurdun sadece belirli illerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak? İşte AÖF üç ders sınav giriş belgesi...

08:48 -
Haberler Eğitim
AÖF üç ders sınav giriş belgesi: AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde üç ders sınavı giriş yerlerinin açıklanmasının ardından bugün Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da AÖF üç ders sınavı gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime açılmıştı.

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.

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