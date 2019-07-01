AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final oturumlarının ardından başarısız olan öğrenciler, gözlerini 3 ders sınavına çevirdi. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak? Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

Türkiye'de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacaktır.

ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.