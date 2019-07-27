AÖF üç ders sınavı soruları açıklandı mı? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimine dışardan devam edenler AÖF üç ders sınavına girdi. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler sınıflarını geçmiş olacaklar. Bu nedenle merakla 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki AÖF üç ders soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında ayrıntılar…

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF üç ders sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖF üç ders sınav sorularının ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, diğer sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. On beş gün içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.